الخليج 365 يكشف موقف ساسي من مواجهة الرجاء وخطة باتشيكو للبديل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:
أصبح الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط فريق نادي الزمالك، قريبًا من اللحاق ببعثة الزمالك في إطار الاستعداد لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي، الأحد المقبل ضمن ذهاب دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وكان أمير مرتضى منصور المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك أعلن عبر الموقع الرسمي للنادي الأبيض، أمس الأربعاء، بإصابة فرجاني ساسي بفيروس كورونا. (طالع التفاصيل)
وأفاد مصدر بنادي الزمالك لـ"الخليج 365"، الخميس، أن هناك انتظار حول موقف مشاركة فرجاني ساسي حتى الآن حيث سيخضع الدولي التونسي لمسحة جديدة لتحديد موقفه الطبي قبل مباراة الرجاء.
المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - نوه أن جيمي باتشيكو مدرب الزمالك، سيحدد موقف ساسي بعد نتيجة الفحوصات الطبية.
وأشار المصدر، إلى أن باتشيكو يفاضل في مشاركة أحمد سيد "زيزو" أو إسلام جابر في لقاء الرجاء المقبل حال غياب ساسي من أجل المشاركة في وسط الميدان إلى جانب طارق حامد.
وكان فرجاني ساسي تعرض للإيقاف ست مباريات محليًا عقب طرده في لقاء المصري البورسعيدي والذي حسمه الزمالك بهدف دون رد ضمن حسابات الأسبوع الـ 29.
ويستعد فريق الزمالك حاليًا لمواجهة الرجاء بعد السفر إلى المغرب يوم الثلاثاء الماضي، حيث من المقرر أن تقام موقعة الذهاب على ملعب "محمد الخامس" يوم الأحد المقبل.
ومن المقرر أن تقام موقعة الإياب في مصر وتحديدًا في 23 من الشهر الجاري، حيث يسعى النادي الأبيض لنقل المباراة لملعب "استاد القاهرة" بدلاً من ملعب "برج العرب" بالاسكندرية.
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