مصدر لمصراوي: اتحاد الكرة يقرر إيقاف قيد جميع الأندية بسبب المديونيات

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إيقاف إجراءات القيد لجميع أندية الدوري المصري الممتاز بسبب المديونيات.

وكشف مصدر لـ"الخليج 365"، أن الجبلاية قررت إيقاف القيد لجميع الأندية وعلى رأسها الأهلي، الزمالك وبيراميدز بسبب المديونيات المتأخرة على الأندية.

وكان اتحاد الكرة، قد أعلن مطلع الشهر الجاري موعد فترتي القيد في الموسم الجديد 2020/2021، ونظام الإعارات، وكذلك التفاصيل المتعلقة بدفع الرسوم. (طالع مزيد من التفاصيل)

وتم فتح باب القيد للأندية في العاشر من أكتوبر الجاري، وتستمر حتى الرابع من شهر نوفمبر المقبل، على أن تُجرى فترة القيد والتسجيل الثانية "الانتقالات الشتوية" بين 15 فبراير وحتى 15 من شهر مارس المقبل.