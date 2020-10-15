إصابة جندوزي بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن نادي هيرتا برلين الألماني، اليوم الخميس، إصابة لاعبه الفرنسي ماتيو جندوزي بفيروس كورونا.

وأصدر النادي بيانًا رسميًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، جاء فيه: "ثبتت إصابة ماتيو جندوزي بفيروس كورونا بعد عدوته من المشاركة الدولية مع منتخب بلاده."

وأضاف بيان النادي: "لم يتواصل اللاعب مع أي من لاعبي هيرتا برلين أو أي من فريق العمل."

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وتابع: "اللاعب لم تظهر عليه أية أعراض، إنه يشعر بحالة جيدة، لكنه سيخضع للعزل الصحي لمدة 10 أيام."

وأتم: "نتمنى لك الشفاء العاجل."

جدير بالذكر أن جندوزي انتقل إلى صفوف هيرتا برلين خلال فترة الانتقالات الصيفية المنقضية على سبيل الإعارة لمدة موسم قادمًا من آرسنال الإنجليزي.