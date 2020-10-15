استعدادًا للوداد.. جلسات منفردة لموسيماني.. جاهزية وحيد.. وتحفيز نفسي لحراس الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- مراسل الخليج 365:

يواصل الفريق الأول بالنادي الأهلي، تدريباته اليوم الخميس، على ملعب كهرماء كاليفورنيا، استعدادًا؛ لمواجهة الوداد المغربي في المباراة المقرر لها بعد غدٍ السبت في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وكانت بعثة الأهلي قد توجهت إلى المغرب يوم الثلاثاء الماضي، وخاض اللاعبون مرانًا أمس الأربعاء.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق، على عقد العديد من الجلسات المنفردة مع لاعبي الفريق، من أجل تجهيزهم لمباراة الوداد.

وشهدت الجلسات حديث موسيماني مع اللاعبين، إضافة إلى منحهم بعض التعليمات الفنية والتكتيكية.

كما قرر المدير الفني الجنوب أفريقي، عقد محاضرة فيديو للاعبي الفريق في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت المغرب؛ لشرح العديد من الأمور الفنية المتعلقة بمواجهة الوداد المغربي.

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كما عقد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى الفريق، بعض الجلسات التحفيزية مع ثلاثي حراس المرمى: محمد الشناوي، علي لطفي ومصطفى شوبير؛ من أجل الاستعداد للمواجهة المرتقبة.

وشهدت الجلسات تجهيز اللاعبين فنيًا ونفسيًا، ويكثف الجهاز الفني من عملية إعداد اللاعبين بعد الاقتراب من موعد المباراة.

وفي سياق متصل، أعلن الجهاز الطبي للفريق، جاهزية محمود وحيد الظهير الأيسر للفريق من الناحية الطبية، بعد أن تعافى من إجهاد العضلة الضامة، وشارك في التدريبات الجماعية بصورة طبيعية.

من ناحية أخرى، من المقرر أن يجري اللاعبون مسحة جديدة اليوم الخميس؛ في إطار الإجراءات الطبية التي يطبقها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

جدير بالذكر أن الأهلي سيختتم غدًا الجمعة استعداده لمواجهة الوداد على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.