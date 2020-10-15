تقرير.. الدفاع أزمة الوداد قبل موقعة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

خلال الموسم الحالي عانى الوداد كثيرًا وتحديدًا في الخط الدفاعي سواء على الصعيد المحلي أو القاري وهو الأمر الذي كلفه خسارة لقب الدوري المغربي لصالح غريمه الرجاء البيضاوي بعد منافسة شرسة استمرت بين الطرفين حتى الأسبوع الأخير.

الوداد في الموسم الحالي واجه عدة أزمات على الصعيد الدفاع إما بداعي الرحيل أو الإصابات، إلا أن المدرب ميجيل أنخيل جاموندي المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي مطالب بتصحيح الدفاع في ظل خوض الفريق المغربي مباراة من العيار الثقيل عندما يستقبل على ملعبه "محمد الخامس" فريق الأهلي في إطار منافسات ذهاب دور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

- رحيل الناهيري:

في الموسم الحالي وقبل جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) كان يُعد محمد الناهيري أحد أبرز لاعبي الفريق الودادي بالنظر إلى المستوى والأهداف من خلال مشاركته في 13 مباراة (8 مباريات في الدوري + 5 مباريات في بطولة دوري أبطال أفريقيا).

الناهيري صاحب الـ28 عامًا استطاع مع الوداد أن يسجل ستة أهداف كان من أبرزهم أربعة أهداف في مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث تكفل بمفرده لقيادة فريقه السابق للفوز على النجم الرياضي الساحلي بهدفين دون رد في ذهاب منافسات دور الثمانية.

ورغم أهمية الناهيري مع الوداد إلا أن رئيس النادي المغربي سعيد الناصيري عجز عن الوصول لاتفاق مع اللاعب لتجديد عقده والذي انتهى في الموسم الحالي ليفقد وصيف الدوري المغربي في الموسم الحالي ورقة دفاعية بارزة في صفوفه.

الناهيري رحل عن الوداد متجهًا نحو الدوري السعودي وتحديدًا التوقيع لنادي العين والذي صعد مؤخرًا للدوري، ليفقد بطل المغرب ورقة مهمة قبل موقعة الأبطال أمام الأهلي.

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- اللجوء للجوكر:

منذ أن تولى الأرجنتيني أنخيل جاموندي القيادة الفنية للوداد خلفًا للإسباني خوان كارلوس جاريدو وهو يسعى إلى ترميم الدفاع، فكان التفكير في الاستعانة بلاعب الوسط المخضرم في الفريق صلاح الدين السعيدي ليشارك في الجانب الدفاعي بدلاً من وسط الملعب.

جاموندي لم يكتف بالاستعانة بصاحب الـ32 عامًا فقط في الجانب الدفاعي، بل قرر الأرجنتيني بالدفع بالمدافع محمد رحيم ليكون بجوار السعيدي في الجانب الخلفي.

رحيم عانى خلال موسمه الأول مع الوداد حيث كان بعيدًا عن حسابات جاريدو الفنية في الموسم الحالي قبل أن يقرر جاموندي اللجوء لورقة صاحب الـ25 والقادم على سبيل الإعارة من صفوف شباب المحمدية.

- تعزيز ثنائي:

جاموندي أمامه خياران إما الاعتماد على نفس الأوراق الحالية أمام الأهلي على الرغم من استقبال شباك الفريق الودادي ستة أهداف في 8 مباريات منذ أن تولى المهمة الفنية أو اللجوء للثنائي العائد أشرف داري والإيفواري الشيخ كومارا.

وأصبح أشرف داري من الناحية الطبية لائقًا للمشاركة بعد غياب دام تسعة شهور بسبب الإصابة التي تعرض لها في الركبة حيث كانت آخر مشاركاته في لقاء الديربي أمام الرجاء البيضاوي، في المقابل أعلن الشيخ كومارا جاهزيته هو الآخر للمشاركة مرة أخرى بعد غياب دام أكثر من شهرين حيث تعرض للإصابة في مباراة نهضة بركان بالدوري.

وأشارت تقارير صحفية مغربية في وقت سابق أن جاموندي لم يقرر حتى هذه اللحظة حول مدى الاستفادة من الثنائي العائد قبل مواجهة الأهلي خاصة أن داري والشيخ كومارا بعيدان عن المشاركة منذ فترة.

ويُعد أشرف داري والشيخ كومارا أحد أبرز لاعبي الوداد في الموسم الماضي بعدما ساهما في وصول الفريق إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا بالنسخة الماضية قبل الخسارة من الترجي التونسي.