بنشرقي ينضم لمعسكر الزمالك استعدادًا لمواجهة الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رامي بشاي:
انضم الدولي المغربي أشرف بنشرقي لاعب فريق نادي الزمالك، لمعسكر فريقه الحالي في المغرب استعدادًا لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي يوم الأحد المقبل ضمن ذهاب دور نصف نهائي مسابقة دوري أبطال أفريقيا.
وأفاد الموقع الرسمي لنادي الزمالك، الخميس، أن بنشرقي سينتظم في التدريبات الجماعية للفريق اليوم بصورة طبيعية، بعدما تواجد رفقة منتخب بلاده في مباراتي السنغال والكونغو.
وكانت بعثة نادي الزمالك وصلت إلى المغرب مساء الثلاثاء الماضي في إطار الاستعداد لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي يوم الأحد المقبل ضمن ذهاب دور نصف النهائي.
ومن المقرر أن يواجه الزمالك مرة أخرى فريق الرجاء البيضاوي في 23 من الشهر الجاري في لقاء يسعى النادي الأبيض لإقامته على ملعب "استاد القاهرة" بدلاً من "برج العرب" بالاسكندرية.
جدير بالذكر أن الزمالك وصل إلى دور الأربعة من مسابقة دوري أبطال أفريقيا عقب التأهل على حساب البطل فريق الترجي الرياضي التونسي بالفوز عليه بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.
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