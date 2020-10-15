مسحة لفرجاني ساسي قبل الانضمام للزمالك في المغرب

يصل التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى المغرب في التاسعة مساء اليوم للانضمام لمعسكر الفريق هناك.

ويجري اللاعب مسحة طبية قبل الانضمام لمعسكر الفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة مضيفه الرجاء المغربي المقرر لها الأحد القادم بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

تلقت بعثة الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، دعوة من الوداد لخوض التدريبات على ملعب النادي المغربي خلال فترة تواجد بعثة الأبيض في المغرب وهى الدعوة التي تم تلبيتها في ظل

العلاقات الطيبة التي تربط الناديين.

ويواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك تحت قيادة البرتغالى جايمى باتشيكو، استعداداته لمواجهة الرجاء المغربى فى المباراة التى ستقام يوم الأحد المقبل، فى الدار البيضاء، فى ذهاب دور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا.

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ووصلت البعثة البيضاء إلى المغرب فى الساعات المتأخرة من مساء أول أمس الثلاثاء حيث كان فى استقبالها بمطار محمد الخامس عمر شعيب القنصل

المصرى وأعضاء السفارة المصرية.

باتشيكو يدرس الرجاء بالفيديو

عقد البرتغالى باتشيكو المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، جلسة مع معاونيه من أجل دراسة عدة شرائط فيديو لفريق الرجاء المغربى ووضع أيديهم على نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس قبل المواجهة المرتقبة.

فيما حرص المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك على متابعة جميع الأمور الخاصة بالبعثة لحظة بلحظة من أجل توفير كافة متطلبات الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية وإسعاد الجماهير الداعمة للأبيض بكل قوة حيث يرغب مرتضى منصور فى العودة من المغرب بأفضل نتيجة ممكنة لتأمين حظوظ الفريق قبل لقاء العودة الذى سيقام فى القاهرة يوم 24 أكتوبر الجاري.