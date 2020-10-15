موسيماني يحاضر لاعبي الأهلي بالفيديو

يعقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة فيديو للاعبي الفريق في مقر الإقامة بمدينة الدار البيضاء بالمغرب.

وقرر موسيماني عقد المحاضرة في السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت المغرب؛ لشرح العديد من الأمور الفنية المتعلقة بمواجهة الوداد المغربي.

ويسعى المدير الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل المناسب لمباراة الذهاب المقرر اقامتها مساء السبت المقبل

على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء.

إجراءات احترازية مشددة لبعثة الأهلي في المغرب

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شهدت بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في المغرب، إجراءات احترازية مشددة للالتزام بكافة التعليمات والاستعانة ببروتوكول وزارة الصحة، كما تواجد الدكتور محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية بالنادي مع البعثة من أجل متابعة

تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وحرص السفير أشرف إبراهيم على التواصل مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في المغرب من أجل الاطمئنان على البعثة وتذليل أي عقبات.

إصابات الأهلي

ويعانى الأهلى من إصابات قوية فى صفوفه خاصة فى خط الدفاع مع غياب رامى ربيعة ومحمود متولى وقبلهم سعد سمير ومحمد محمود وكريم وليد نيدفيد بجانب شكوى أيمن أشرف ومحمود كهربا ومحمد الشناوى حارس المرمى ومروان محسن من إصابات مختلفة قبل رحلة المغرب.