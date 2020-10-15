شاهد.. ماذا يفعل الزمالك عند الوصول لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا؟ .. السادسة تقترب من الأبيض

يشهد تاريخ بطولة دوري أبطال إفريقيا تفوقا كبيرا للزمالك الذي حقق لقب البطولة 5 مرات من قبل وحقق العديد من الارقام القياسية التي سجلت بأسمه في تاريخ البطولة .

ويستعد الفارس الأبيض لخوض مباراة الذهاب في نصف نهائي البطولة أمام الرجاء المغربي وهي المرة العاشرة التي يلعب فيها الزمالك ضمن منافسات نصف النهائي والتي خاضاها من قبل في أعوام : 1984-1985-1986-1993-1994-1996-2002- 2005 ـ 2016 .

ونجح الزمالك في عبور نصف النهائي والتأهل إلى نهائي البطولة 7 مرات وحصد اللقب 5 مرات ، وخرج في مرتين ما يعني ان التاريخ ينصف الفارس الأبيض في مواجهات نصف النهائي .

ففي نسخة عام 1984 واجه الزمالك في نصف النهائي فريق شبيبة القبائل الجزائرى وخسر فى الجزائر بنتيجة 3/1، بينما فاز فى القاهرة بنتيجة 3/0 ليتأهل لنهائى البطولة ويحصد أول لقب إفريقي في تاريخه بعد فوزه في النهائي على فريق شوتنج ستارز بطل نيجيريا بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب بالقاهرة سجلهما جمال عبدالحميد قبل ان يفوز الزمالك على شوتنج ستارز في ملعبه بهدف دون رد سجله أوبنج مدافع نيجيريا بمساعدة فاروق جعفر .

وفي نسخة عام 1986 واجه الزمالك فريق كانون ياوندي النيجيري في نصف النهائي وخسر

ذهابا في نيجيريا بهدفين لهدف وسجل هدف الزمالك جمال عبدالحميد قبل ان يحقق فوزا مشتحقا في مباراة العودة في القاهرة حيث واصل جمال عبد الحميد تألقه وقاد الزمالك للفوز بهدفين من توقيعه ويصعد للنهائي الثاني في تاريخه ويواجه أفريكا سبورت الإيفواري العنيد حيث تبادل الفريقان الفوز ذهاباً وإياباً بنفس النتيجة 2-0 ويفوز الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 4-2 ليحصد اللقب الإفريقي الثاني في تاريخه.

أما في نسخة عام 1993 فواجه الزمالك فريق ستينشزي ستورز النيجيري و حقق الفارس الأبيض الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وسجل أيمن منصور هدفين وخالد الغندور هدف، قبل أن يخسر في مباراة الإياب بهدف وحيد ويتأهل للنهائي وينجح في تحقيق لقبه الثالث على حساب فريق كوتوكو الغاني .

وفي العام 1994 تقابل الزمالك مع فريق نكانا رد ديفلز الزامبي وفاز الزمالك بهدفين نظيفين بالقاهرة سجلهما محمد صبري وخالد الغندور، وخسر في زامبيا بهدف دون رد وتأهل لنهائي البطولة وخسرها أمام الترجي التونسي.

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واجه الزمالك الصفاقسى التونسي في

نصف نهائي دوري الابطال عام 1996 وفاز حينها الفريق التونسى بهدف نظيف في مباراة الذهاب بينما تغلب الزمالك فى العودة بهدف نظيف لمحمد صبري ليتفوق الزمالك بركلات الترجيح 5 - 4 ويتأهل لمواحهة شوتنج ستارز النيجيري مجددا ويحقق اللقب الرابع بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4 حيث خسر الزمالك 2/1 في مباراة الذهاب في نيجيريا وحقق الفوز بنفس النتيجة في القاهرة .

وواجه الزمالك فريق مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي نسخة 2002 وانتهت مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق سجل للزمالك وقتها عبد الحليم على، وفى لقاء العودة نجح الزمالك فى الفوز بهدفين دون رد سجلهما حسام حسن، ليصعد إلى نهائى دورى الأبطال الذى توج به فى النهاية على حساب الرجاء المغربى للمرة الخامسة في تاريخ القلعة البيضاء.

وفي عام 2016 التقى الزمالك مع الوداد المغربي في نصف النهائي للمرة التاسعة في تاريخه وتخطى الفريق المغربي بصعوبة بنتيجة 6 / 5 في مجموع المباراتين حيث فاز الزمالك في مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة باربعة اهداف دون رد وخسر في مباراة العودة بنتيجة 5 /2 ليصعد الى نهائي البطولة .

ومن التسع مرات التي لعب فيها الزمالك بنصف نهائي دوري الابطال لم ينجح في الوصول للنهائي مرتين فقط ، ما يعني ان التاريخ ينحاز للزمالك عندما يكون طرفا في نصف نهائي دوري الابطال .. فهل يستمر التفوق الابيض وينجح ابناء الجيل الحالي في استعادة الزعامة الافريقية وتحقيق النجمة السادسة التي طال انتظارها من عشاق ومحبي القلعة البيضاء.