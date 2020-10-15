وزارة الرياضة: الإنتهاء من 3 ملاعب رياضية بمراكز شباب الوادي الجديد

أعلنت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية للمنشأت الشبابية بالتعاون والتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بالوادي الجديد، الإنتهاء من إنشاء 3 ملاعب رياضية بمراكز شباب الداخلة. وذكر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تسير وفق استراتيجية واضحة ومنظمة لتطوير المنظومة أن الوزارة تسير وفق استراتيجية واضحة ومنظمة لتطوير المنظومة الرياضية والشبابية وجعل مراكز الشباب مؤهلة لاستقبال شباب مصر. وجاءت الملاعب الجديدة بمراكز الشباب بقطاع الداخلة بمحافظة الوادي الجديد وهي ملعب ملعب مركز شباب العروبة بغرب الموهوب وملعب مركز شباب عبد القادر بالموهوب وملعب بمركز شباب عزب القصر بالداخلة. الوادي الجديد وهي ملعب ملعب مركز شباب العروبة بغرب الموهوب وملعب مركز شباب عبد القادر بالموهوب وملعب بمركز شباب عزب القصر بالداخلة. يذكر أن الوزارة خلال الفترة الحالية، تعمل على مشروع تطوير المدينة الشبابية بمدينة الخارجة بتكلفة 25 مليون جنيه، لينتهي المشروع في نهاية .2022

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