طلائع الجيش يطوي صفحة بيراميدز ويستعد لملاقاة نادى مصر

أغلق الجهاز الفنى لطلائع الجيش بقيادة عبدالحميد بسيوني، صفحة مباراة بيراميدز التى أقيمت أمس الاربعاء، على ستاد المقاولون العرب، وانتهت بفوز الطلائع بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، وذلك بعد أن تم الاحتكام لضربات الجزاء الترجيحية، فى إطار منافسات الدور ربع النهائى لكأس مصر، ومن المقرر أن يبدأ الطلائع الاستعداد لمواجهة نادي مصر المقرر لها الثالثة عصر الاثنين المقبل، بالجولة الثالثة والثلاثين لمسابقة الدورى الممتاز على ستاد

الكلية الحربية، وضمن طلائع الجيش بقاءه فى الدورى المصرى الممتاز.

حسم فريق طلائع الجيش التأهل لنصف نهائى بطولة كأس مصر، بعد الفوز على بيراميدز بنتيجة 3 / 1 بركلات الترجيح، ويضرب الطلائع موعدًا مع الفائز من مباراة الزمالك ونادى مصر، لنصف نهائى بطولة الكأس.

ومن جانبه، ابدى عبد الحميد بسيوني، المدير الفني لفريق طلائع الجيش، عن

سعادته البالغة بالفوز الذي حقفه فريقه على بيراميدز بثلاثة أهداف مقابل هدف، بضربات الجزاء في دور الثمانية لمسابقة كأس مصر.

وقال "بسيوني": "واجهنا فريقا كبيرا لديه العديد من اللاعبين المميزين وأشكر محمد بسام، على تصديه لثلاث ضربات جزاء".

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ووجه بسيوني الشكر للاعبين على المجهود الكبير الذي بذلوه طوال الـ 120 دقيقة، خاصة في ظل حال الإرهاق التي يعانون منها بسبب ضغط مباريات الدوري.

وتابع: "سنقاتل من أجل الوصول لأبعد نقطة في مسابقة الكأس والفوز بلقب البطولة".

واختتم: "الجيل الحالي في طلائع الجيش جيد، ويستحق أن يكون في مكانة أفضل".