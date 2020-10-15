جلسات تحفيزية لثلاثي حراس مرمى الأهلي

عقد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعض الجلسات التحفيزية مع ثلاثي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير؛ من أجل الاستعداد لمواجهة الوداد المغربي.

وشهدت الجلسات تجهيز اللاعبين فنيا ونفسيا، حيث يكثف الجهاز الفني من عملية إعداد اللاعبين بعد الاقتراب من موعد المباراة.

ويشهد معسكر الفريق في الدار البيضاء تركيزا شديدا من الجهاز الفني واللاعبين

استعدادا لمواجهة الوداد المهمة والمرتقبة بعد غد السبت على مركب(استاد) محمد الخامس بالدار البيضاء في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

إجراءات احترازية مشددة لبعثة الأهلي في المغرب

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شهدت بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في المغرب، إجراءات احترازية مشددة للالتزام بكافة التعليمات والاستعانة ببروتوكول وزارة الصحة، كما تواجد الدكتور محمد شوقى

رئيس اللجنة الطبية بالنادي مع البعثة من أجل متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وحرص السفير أشرف إبراهيم على التواصل مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في المغرب من أجل الاطمئنان على البعثة وتذليل أي عقبات.

إصابات الأهلي

ويعانى الأهلى من إصابات قوية فى صفوفه خاصة فى خط الدفاع مع غياب رامى ربيعة ومحمود متولى وقبلهم سعد سمير ومحمد محمود وكريم وليد نيدفيد بجانب شكوى أيمن أشرف ومحمود كهربا ومحمد الشناوى حارس المرمى ومروان محسن من إصابات مختلفة قبل رحلة المغرب.