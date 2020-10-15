الأهلي يواصل تدريباته في المغرب استعدادًا لـ الوداد

يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الخميس؛ استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي، المقرر لها بعد غدٍ السبت، في ذهاب نصف نهائي دوري ابطال إفريقيا.

ويخوض الأهلي مرانه الثاني اليوم على ملعب «كهرماء كاليفورنيا» بالدار البيضاء، وهو نفس الملعب الذي أقيم عليه مران الفريق أمس.

يذكر أن الأهلي يختتم غدا الجمعة استعداده لمواجهة الوداد المغربي بالمران على

«مركب محمد الخامس» بالدار البيضاء والذي يحتضن مواجهة الوداد.

إجراءات احترازية مشددة لبعثة الأهلي في المغرب

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شهدت بعثة الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، في المغرب، إجراءات احترازية مشددة للالتزام بكافة التعليمات والاستعانة ببروتوكول وزارة الصحة، كما تواجد الدكتور محمد شوقى رئيس اللجنة الطبية بالنادي مع البعثة من

أجل متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وحرص السفير أشرف إبراهيم على التواصل مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ورئيس بعثة الفريق في المغرب من أجل الاطمئنان على البعثة وتذليل أي عقبات.

إصابات الأهلي

ويعانى الأهلى من إصابات قوية فى صفوفه خاصة فى خط الدفاع مع غياب رامى ربيعة ومحمود متولى وقبلهم سعد سمير ومحمد محمود وكريم وليد نيدفيد بجانب شكوى أيمن أشرف ومحمود كهربا ومحمد الشناوى حارس المرمى ومروان محسن من إصابات مختلفة قبل رحلة المغرب.