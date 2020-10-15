شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا استعدادًا لمواجهة المقاصة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن مسؤولو سموحة سلبية مسحة كورونا التي خضع لها لاعبو الفريق السكندري والجهاز الفني والإداري، أمس الأربعاء، للاطمئنان على حالتهم وسلامتهم من فيروس كورونا تحت إشراف الجهاز الطبى قبل مواجهة مصر المقاصة بالجولة الـ33 من بطولة الدورى العام، والتى يبحث فيها الفريق عن تحقيق الفوز لمواصلة مشوار البطولة بنجاح وتأكيد الحصول على المركز الخامس.

ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرًا مغلقًا في الثانية ظهر اليوم في أحد فنادق القاهرة القريبة من ستاد المقاولون العرب، الذي ستقام عليه المباراة، غدًا الجمعة، في الجولة قبل الأخيرة للدوري.