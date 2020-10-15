شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يتعاقد مع «أوتشو» المقاصة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تعاقد مجلس إدارة الإتحاد السكندري، برئاسة محمد مصيلحي، مع الأوغندى خالد أوتشو، لاعب مصر المقاصة، بعد رحيل اللاعب عن الفريق الفيومى بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية بسبب الأزمة التي يعيشها النادي منذ بداية الموسم الحالي.
وأدت الأزمة نفسها لرحيل إيهاب جلال، المدير الفني عن القيادة الفنية للفريق.
ويسعى محمد مصيلحى إلى التعاقد مع لاعبين أكفاء في كافة المراكز لتدعيم الاتحاد السكندرى بصفقات سوبر، في ظل رغبته في منافسة الفريق على المربع الذهبي، بعد التعاقد مع حسام حسن كمدير فنى للفريق خلفًا لطلعت يوسف.
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