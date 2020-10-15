شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» يحفز لاعبي الأهلى بجلسات منفردة قبل مواجهة الوداد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد العديد من الجلسات المنفردة مع لاعبي الفريق؛ من أجل تجهيزهم لمباراة الوداد المغربي، المقرر لها بعد غد السبت، على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت الجلسات تحفيز بيتسو موسيماني للاعبين، والحديث معهم عن المباراة، بالإضافة إلى منحهم بعض التعليمات الفنية والتكتيكية؛ استعدادًا لمواجهة بطل المغرب.

ويخوض الأهلي مرانه الأخير، غدًا الجمعة، على مركب محمد الخامس الذي يحتضن لقاء الوداد.