شكرا لقرائتكم خبر عن «يانكون» يجهز حراس الأهلي فنيًا ونفسيًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعض الجلسات التحفيزية مع ثلاثي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير؛ من أجل الاستعداد لمواجهة الوداد المغربي.

وشهدت الجلسات تجهيز اللاعبين فنيًا ونفسيًا، حيث يكثف الجهاز الفني من عملية إعداد اللاعبين بعد الاقتراب من موعد المباراة.

ويشهد معسكر الفريق في الدار البيضاء تركيزًا شديدًا من الجهاز الفني واللاعبين استعدادًا لمواجهة الوداد المهمة والمرتقبة، بعد غد السبت، على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.