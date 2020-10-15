شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجري مسحة جديدة اليوم استعدادًا لمواجهة الوداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى مسحة جديدة، اليوم الخميس؛ استعدادًا لمواجهة فريق الوداد المغربي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر أن يجري أفراد البعثة المسحة في الثانية والنصف بتوقيت المغرب، في إطار الإجراءات الطبية التي يطبقها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف».
يذكر أن بعثة الفريق قد خضعت لمسحة قبل السفر إلى المغرب وجاءت نتيجتها سلبية للجميع.
ويستعد الأهلي لخوض مباراة الذهاب أمام الوداد، مساء السبت المقبل، على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء.
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