شكرا لقرائتكم خبر عن «بن شرقي» ينضم لمعسكر الفريق لمواجهة الرجاء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انضم المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي لمعسكر الفريق استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي، المقرر لها الأحد القادم بنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسينتظم اللاعب في التدريبات الجماعية للفريق، اليوم الخميس، بصورة طبيعية عند الخامسة مساء، استعدادًا لمواجهة الرجاء المغربي.

ويلتقي الزمالك مع الرجاء، الأحد، في إياب الدور قبل النهائي لدوري رابطة الأبطال الأفريقي، على ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء.