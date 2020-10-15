شكرا لقرائتكم خبر عن الجهاز الطبي للأهلي يوصي بعدم مشاركة «كهربا» أمام الوداد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوصى الجهاز الطبى للأهلي بعدم مشاركة محمود عبدالمنعم كهربا، لاعب الفريق، في مباراة الوداد المغربى، المقرر لها مساء السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا لعدم جاهزية اللاعب.
وغادر «كهربا» مباراة الأهلى وبيراميدز، التي أقيمت الأحد الماضي، في الجولة الـ33 وقبل الأخيرة لبطولة الدوري بسبب معاناته من آلام في العضلة الخلفية.
ويخضع «كهربا» لبرنامج تأهيلى حاليًا في المغرب للتعافى من هذه الإصابة، ورغم إمكانية تكثيف البرنامج العلاجي، اليوم وغدًا، من أجل لحاقه بالمباراة، إلا أن الجهاز الطبي أوصى بعدم مشاركة اللاعب، حتى لا تتفاقم الإصابة ويغيب فترة طويلة عن الملاعب، وحتى لا يغيب عن لقاء العودة بالقاهرة يوم 23 أكتوبر الجاري.
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