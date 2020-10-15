شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل برنامج الأهلي في المغرب اليوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلى برنامجًا للاعبي الفريق، في إطار الاستعداد لمواجهة فريق الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا.

وتناولت بعثة الفريق وجبة الإفطار في العاشرة صباحًا، على أن يحصل اللاعبون على وجبة الغداء في الثانية ظهرًا.

ومن المقرر أن يجري اللاعبون والجهاز الفني وأفراد البعثة مسحة جديدة في الثانية والنصف في مقر الإقامة، ويحصل الجميع على وجبة خفيفة في الخامسة مساء.

ويعقد الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني محاضرة فيديو في السادسة والنصف يعقبها التحرك لخوض المران الثاني على ملعب«كهرماء كاليفورنيا».