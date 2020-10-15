شكرا لقرائتكم خبر عن دوري أمم أوروبا: بداية مخيبة لطواحين «دي بور».. وليفاندوفسكي يقود النسور للقمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سيطرت نتيجة التعادل على قمة مباريات المجموعة الأولى بالتصنيف الأول بدوري الأمم الأوروبية 20/21، بين المنتخب الإيطالي والمنتخب الهولندي، في المواجهة التي انتهت بنتيجة 1-1.

وأهدر المنتخبين فرصة اعتلاء صدارة ترتيب المجموعة ليتراجع أصحاب الأرض إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط، في حين جاء فشل المنتخب الهولندي في الفوز بأخر 3 جولات بالمجموعة ليتراجع وصيف بطل النسخة الماضية من المسابقة إلى المركز الثالث برصيد 5 نقاط، مع تبقي جولتين على النهاية.

وفشل المنتخب الهولندي في كسر عقدة المنتخب الإيطالي، فكانت مباراة أمس، هي المواجهة الـ 10 على التوالي في الملاعب الإيطالية التي يفشل فيها منتخب الطواحين بالخروج فائزًا، لكن هدف دوني فان دي بيك دون أخيرًا الهدف الأول لمنتخب بلاده تحت قيادة المدرب فرانك دي بور، وهو الهدف الأول للطواحين بعد 323 دقيقة لعب بدون أهداف في المواجهات الرسمية والودية.

وأصبح المدرب فرانك دي بور هو ثالث مدرب في تاريخ المنتخب الهولندي لا يحقق الفوز في أول 3 مباريات له بقيادة منتخب بلاده، وهو الأول منذ ديك أدفوكات في 1992.

وبهذه النتيجة يستمر المنتخب الإيطالي دون خسارة في المواجهات الرسمية للمباراة الـ 16 على التوالي في سلسلة لم يعرف منتخب الأزوري أفضل منها على مدار تاريخه سوى خلال الفترة بين يونيو 1997 ويونيو 1999 (17 مباراة رسمية متتالية دون خسارة).

وفي بولندا، سحق أصحاب الأرض ضيفهم، منتخب البوسنة والهرسك، بنتيجة 3-0 في مباراة لمع فيها نجم بايرن ميونخ وأفضل لاعب في جائزة اليويفا لموسم 2019/2020، روبرت ليفاندوفسكي، من خلال اشتراكه في جميع أهداف المنتخب البولندي الـ 3، بتسجيله هدفين وصناعته لهدف واحد، ليمنح بولندا ثاني انتصاراتها في المسابقة وليرتقي منتخب النسور البيضاء إلى قمة ترتيب المجموعة مستغلًا تعثر المنتخب الإيطالي.

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ورفع ليفاندوفسكي من إجمالي أهدافه بقميص منتخب بلاده إلى 64 هدفًا، ليتجاوز زلاتان ابراهيموفيتش (62 هدفًا مع منتخب السويد) ويصبح سابع أفضل هداف أوروبي على مستوى المنتخبات.