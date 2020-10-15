شكرا لقرائتكم الأهلى يجرى مسحة طبية اليوم استعدادا لمواجهة الوداد المغربى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُجري الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة جديدة اليوم الخميس؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن يجري أفراد البعثة المسحة في الثانية والنصف بتوقيت المغرب، في إطار الإجراءات الطبية التي يطبقها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكاف"، وذلك بعد أن خضعت البعثة لمسحة قبل السفر إلى المغرب وجاءت نتيجتها سلبية للجميع.

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في الوقت الذي وضع وضع كابليو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية للأهلي برنامجا خاصا لتجهيز الثنائي التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو، لاعبي الفريق اللذين انضما إلى بعثة الفريق بالمغرب أمس، بعد انتهاء مشاركتهما فى معسكرى منتخبى بلادهما، ويشتمل برنامج "كابليو" على وحدات استشفائية خاصة ومتنوعة للثنائي، من أجل تجهيزهما لمباراة الوداد

وضمت قائمة الأهلي إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي. وينضم اليوم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلادهما.