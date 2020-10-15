شكرا لقرائتكم محمود وحيد جاهز لتدعيم الأهلى أمام الوداد في بطولة أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، جاهزية محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق لخوض مباراة الوداد المغربى فى دورى أبطال إفريقيا.

وكشف الجهاز الطبى أن اللاعب جاهز تماما من الناحية الطبية بعد أن تعافى من إجهاد العضلة الضامة، وشارك فى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية، ويستعد الفريق لخوض لقاء الوداد المغربى يوم السبت المقبل فى ذهاب الدور نصف النهائى من دورى أبطال إفريقيا.

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وضمت قائمة الأهلى إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحى وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدى فتحي، ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجى وعلى معلول والأنجولى جيرالدو.

ويُجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مسحة جديدة اليوم الخميس؛ استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربى فى الدور نصف النهائى من دورى أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن يجرى أفراد البعثة المسحة فى الثانية والنصف بتوقيت المغرب، فى إطار الإجراءات الطبية التى يطبقها الاتحاد الإفريقى لكرة القدم "كاف"، وذلك بعد أن أجرت البعثة مسحة قبل السفر إلى المغرب وجاءت نتيجتها سلبية للجميع.