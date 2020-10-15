شكرا لقرائتكم ايقاف القيد لجميع أندية الدوري الممتاز للموسم الجديد 2020 / 2021 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تم ايقاف القيد لجميع أندية الدوري الممتاز للموسم الجديد 2020 / 2021 علي رأسهم أندية الأهلي والزمالك و بيراميدز.

كشف مسئولو اللجنة الخماسية ان هناك مديونيات علي أندية الممتاز من الموسم الجاري و مستحقات قديمة علي بعض الأندية الأخرى يجب تسويتها ومن ثم الموافقة علي قيد الصفقات الجديدة لهذه الأندية.



في سياق متصل، قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة استثناء الأهلى والزمالك من قيد القائمة الأولى حال تأهل الفريقين لنهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما أعلن اتحاد الكرة مواعيد القيد، حيث تم فتح القيد فى الفترة بين 10 أكتوبر وحتى 4 من شهر نوفمبر، على أن تكون القوائم الإضافية حتى 19 نوفمبر، فيما ستكون فترة القيد والتسجيل الثانية "الانتقالات الشتوية" بين 15 فبراير وحتى 15 مارس المقبل.



يأتى قرار اتحاد الكرة باستثناء القطبين حتى لا يضطر الفريقان لقيد كل لاعبى الموسم الحالى فى قائمة الموسم الجديد، وحال رغبتهما فى الاستغناء عن أى لاعب بعد النهائى الأفريقى يخسر الفريقان الأماكن المخصصة للاستبدال ما يؤثر على مسيرتهما فى الموسم الجديد ويصعب تدعيم صفوفهم عن طريق الاستبدال .