شكرا لقرائتكم محمد صلاح للاعبى الزمالك : 3 مباريات تفصلنا عن اللقب الأفريقي الغالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه محمد صلاح نجم الزمالك الاسبق رسالة لنجوم القلعة البيضاء بضرورة حسم التأهل للمباراة النهائية لدوري الابطال الافريقى من قلب المغرب وعدم الانتظار لمواجهة العودة مع الرجاء بالقاهرة ، وقال محمد صلاح فى مداخلة هاتفية مع أيمن يونس عبر أذاعة أون سبورت إف إم :"لازم لاعبو الزمالك ينسوا الدوري ويفضوا دماغهم من كل المشاكل ، فاضل 3 ماتشات وناخد بطولة غالية علينا كلنا"



ويضيف أيمن يونس ردا على تصريحات محمد صلاح :"فرصة حلوة للزمالك والاهلى أنهم يواجهوا الفرق المغربية فى غياب جمهورهم خاصة أن سر تفوق المغاربة والتوانسة هو الجمهور بينما فى الفنيات نحن نتفوق عليهم "

وأكمل محمد صلاح تصريحاته قائلا :"زمان كنا بنقول نخسر بره فى الذهاب ونيجى القاهرة نعوض بس دلوقتى مينفعش ، لازم الزمالك يخلص هناك من قلب المغرب ويطيح بالرجاء ولاينتظر مباراة العودة خاصة أن مفيش جمهور ودى ميزة لازم نستغلها ونحسم هناك".

Advertisements

وانضم المغربي أشرف بن شرقى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لمعسكر الفريق استعداداً لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها الأحد المقبل فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وينتظم المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، فى تدريبات الفريق الأبيض مساء اليوم استعدادا للقاء الرجاء المغربى فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا بعد الراحة التى حصل عليها لمدة 24 ساعة عقب انتهائه من التواجد فى معسكر منتخب بلاده.

وتتواجد بعثة الزمالك حاليا فى المغرب بعدما وصلت البعثة البيضاء فى الساعات المتأخرة من مساء أول أمس، الثلاثاء، إلى الدار البيضاء من أجل الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربي، الأحد المقبل على ملعب محمد الخامس.