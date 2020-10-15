شكرا لقرائتكم سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا استعدادا لمواجهة مصر المقاصة بالدورى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو سموحة، عن سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، أمس الأربعاء للاطمئنان على حالتهم وسلامتهم من فيروس كورونا تحت إشراف الجهاز الطبى قبل مواجهة مصر المقاصة بالجولة الـ33 من بطولة الدورى العام، والتى يبحث فيها الموج الأزرق عن تحقيق الفوز لمواصلة مشوار البطولة بنجاح وتأكيد الحصول على المركز الخامس .

ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا فى الثانية ظهر اليوم فى أحد فنادق القاهرة القريبة من ستاد المقاولون العرب الذى ستقام عليه المباراة غدا الجمعة فى الجولة قبل الأخيرة للدورى .

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من ناحية أخرى قرر مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عامر الاستغناء عن الكونغولى إيدى إيمومو لاعب وسط الفريق بناء على طلب أحمد سامى المدير الفنى للفريق بداعى عدم الحاجة إليه لإفساح المجال للتعاقد مع لاعب أجنبى أخر .

وأنهى إيمومو كافة الإجراءات مع النادى السكندرى بالتراضي، حيث ينتظر عودته إلى بلاده نهاية الأسبوع الجارى .

وتعاقد سموحة مع إيمومو خلال فترة الانتقالات الشتوية موسم 2018/2019 قادما من نادى فيتا كلوب الكونغولى.