شكرا لقرائتكم الأهلى يخوض مرانه الثانى بالمغرب استعدادا لمواجهة الوداد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته اليوم الخميس، استعدادا لمواجهة الوداد المغربى المقرر لها بعد غدٍ السبت فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، ويخوض الأهلى مرانه الثانى اليوم على ملعب «كهرماء كاليفورنيا» بالدار البيضاء، وهو نفس الملعب الذى أقيم عليه مران الفريق أمس.

من جانبه حرص بيتسو موسيماني، المدير الفنى للأهلى على عقد العديد من الجلسات المنفردة مع لاعبى الفريق؛ من أجل تجهيزهم لمباراة الوداد المغربى المقرر لها بعد غدٍ السبت على مركب محمد الخامس.

شهدت الجلسات تحفيز بيتسو موسيمانى للاعبين، والحديث معهم عن المباراة، بالإضافة إلى منحهم بعض التعليمات الفنية والتكتيكية؛ استعدادا لمواجهة بطل المغرب، يذكر أن الأهلى يختتم غدا الجمعة استعداده لمواجهة الوداد المغربى بالمران على «مركب محمد الخامس» بالدار البيضاء والذى يحتضن مواجهة الوداد.

وضمت قائمة الأهلى إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحى وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدى فتحي، ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي. وينضم اليوم التونسى على معلول والأنجولى جيرالدو إلى بعثة الفريق فى المغرب بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبى بلادهما.