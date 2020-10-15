شكرا لقرائتكم وكيل أعماله : فرجانى ساسى ينضم لمعسكر الزمالك في المغرب الثامنة مساءا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مهند عون وكيل أعمال التونسى فرجانى ساسى مدافع وسط الزمالك ان اللاعب أصبح بحالة جيدة وأنه سيغادر تونس متوجها للمغرب فى السادسة من مساء اليوم على أن يصل فى الثامنة للإنضمام لمعسكر فريقه الذى يستعد لمواجهة الرجاء المغربى يوم الأحد المقبل فى مباراة الذهاب لنصف نهائى دورى الأبطال الأفريقى .

كان فرجانى ساسى قد انضم لمعسكر منتخب تونس الذى يخوض لقاءين وديين طبقا للأجندة الدولية ، إلا أنه قام بعزل نفسه صحيا لإختلاطه بأحد الأشخاص المصابين بفيروس كورونا وهو ما جعله يتأخر عن الإنضمام لمعسكر الزمالك فى المغرب .

وأضاف عون أن اللاعب يرغب فى خوض لقاء الرجاء ، إلا أن الامر متروك برمته لرؤية الجهاز الفنى بقيادة البرتغالى باتشيكو وهو الفيصل بعدما يرى بداية من اليوم اللاعب فى التدريبات مع زملائه .