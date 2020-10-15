شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يتعاقد مع "أوتشو" المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقد مجلس إدارة الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى مع الأوغندى خالد أوتشو مدافع وسط مصر المقاصة بعد رحيل اللاعب عن الفريق الفيومى بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية بسبب الأزمة التى يعيشها المقاصة منذ بداية الموسم الحالى وأدت لرحيل إيهاب جلال المدير الفنى عن القيادة الفنية للفريق، ويسعى محمد مصيلحى إلى التعاقد مع لاعبين أكفاء فى كافة المراكز لتدعيم الإتحاد السكندرى بصفقات سوبر فى ظل رغبته نحو منافسة الفريق على المربع الذهبى خاصة بعد التعاقد مع حسام حسن كمدير فنى للفريق خلفا لطلعت يوسف

من ناحية أخرى يقود التوأم حسام وإبراهيم حسن تدريبات فريق الاتحاد السكندري، يوم الأحد المقبل عقب مباراة الإنتاج الحربي المقرر لها السبت المقبل باستاد الجيش ببرج العرب، وسوف يتم الإعلان عن كامل تشكيل الجهاز الفني والإداري لاحقًا .

ومن المقرر أن يتولى الجهاز الفني الجديد بقيادة حسام حسن المسئولية الفنية للفريق عقب مباراة الإنتاج الحربي المقبلة للاتحاد السكندري والتي سيتابعها التوأم من ملعب المباراة ، على ان يقود التدريبات فى اليوم التالي.