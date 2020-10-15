شكرا لقرائتكم خبر عن إيقاف القيد لأندية الممتاز بالموسم الجديد على رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه تم إيقاف القيد لجميع أندية الدورى الممتاز للموسم الجديد 2020 / 2021 على رأسها الأهلي والزمالك وبيراميدز. وكشف مسئولو اللجنة الخماسية أن هناك مديونيات على أندية الممتاز من الموسم الجارى ومستحقات قديمة على بعض الأندية الأخرى يجب تسويتها، ومن ثم الموافقة على قيد الصفقات الجديدة لهذه الأندية.
فى سياق متصل، قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة استثناء الأهلى والزمالك من قيد القائمة الأولى حال تأهل الفريقين لنهائى دورى أبطال أفريقيا، بعدما أعلن اتحاد الكرة مواعيد القيد، حيث تم فتح القيد فى الفترة بين 10 أكتوبر وحتى 4 من شهر نوفمبر، على أن تكون القوائم الإضافية حتى 19 نوفمبر، فيما ستكون فترة القيد والتسجيل الثانية "الانتقالات الشتوية" بين 15 فبراير وحتى 15 مارس المقبل.
يأتى قرار اتحاد الكرة باستثناء القطبين حتى لا يضطر الفريقان لقيد كل لاعبى الموسم الحالى فى قائمة الموسم الجديد، وحال رغبتهما فى الاستغناء عن أى لاعب بعد النهائى الأفريقى يخسر الفريقان الأماكن المخصصة للاستبدال ما يؤثر على مسيرتهما فى الموسم الجديد ويصعب تدعيم صفوفهم عن طريق الاستبدال.
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