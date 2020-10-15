شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعلن جاهزية محمود وحيد لمواجهة الوداد المغربى السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي جاهزية محمود وحيد، ظهير أيسر الفريق، لمباراة الوداد المغربي في دوري أبطال أفريقيا، وأكد الجهاز الطبي أن اللاعب جاهز تماماً من الناحية الطبية بعدما تعافى من إجهاد العضلة الضامة، وشارك فى التدريبات الجماعية بصورة طبيعية، ويستعد الفريق لخوض لقاء الوداد المغربى السبت المقبل فى ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وضمت قائمة الأهلي إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي وعلي معلول والأنجولي جيرالدو.

ويُجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مسحة جديدة اليوم، الخميس، استعدادا لمواجهة فريق الوداد المغربي في الدور نصف النهائي من دوري أبطال إفريقيا، ومن المقرر أن يجري أفراد البعثة المسحة في الثانية والنصف بتوقيت المغرب، في إطار الإجراءات الطبية التي يطبقها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، وذلك بعد أن أجرت البعثة مسحة قبل السفر إلى المغرب وجاءت نتيجتها سلبية للجميع.