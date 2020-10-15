شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يجرى مسحة جديدة اليوم استعدادًا لمواجهة الوداد فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يُجرى الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مسحة جديدة اليوم الخميس، استعداداً لمواجهة الوداد المغربى فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ومن المقرر أن يجرى أفراد البعثة المسحة فى الثانية والنصف بتوقيت المغرب، فى إطار الإجراءات الطبية التى يطبقها الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، وذلك بعدما خضعت البعثة لمسحة قبل السفر إلى المغرب وجاءت نتيجتها سلبية للجميع.

فى الوقت الذى وضع وضع كابليو رانجواجا، مخطط الأحمال البدنية للأهلى ، برنامجاً خاصاً لتجهيز الثنائى التونسى على معلول والأنجولى جيرالدو، لاعبى الفريق اللذين انضما إلى بعثة الفريق بالمغرب أمس، بعد انتهاء مشاركتهما فى معسكرى منتخبى بلادهما، ويشتمل برنامج "كابليو" على وحدات استشفائية خاصة ومتنوعة للثنائي، من أجل تجهيزهما لمباراة الوداد

وضمت قائمة الأهلى إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوى وعلى لطفى ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحى وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدى فتحي، ومحمد مجدى أفشة وجونيور أجايى وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي. وينضم اليوم التونسى على معلول والأنجولى جيرالدو إلى بعثة الفريق فى المغرب بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبى بلادهما.