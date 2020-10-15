شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يعلن سلبية مسحة كورونا استعدادا لمواجهة المقاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو سموحة سلبية مسحة كورونا التى خضع لها لاعبو الفريق السكندرى والجهاز الفنى والإدارى، أمس الأربعاء، للاطمئنان على حالتهم وسلامتهم من فيروس كورونا تحت إشراف الجهاز الطبى قبل مواجهة مصر المقاصة بالجولة الـ33 من بطولة الدورى العام، والتى يبحث فيها الفريق عن تحقيق الفوز لمواصلة مشوار البطولة بنجاح وتأكيد الحصول على المركز الخامس.

ومن المقرر أن يدخل الفريق معسكرا مغلقا فى الثانية ظهر اليوم فى أحد فنادق القاهرة القريبة من استاد المقاولون العرب الذى ستقام عليه المباراة غدا، الجمعة، فى الجولة قبل الأخيرة للدورى.

من ناحية أخرى، قرر مجلس إدارة سموحة برئاسة فرج عامر الاستغناء عن الكونغولى إيدى إيمومو لاعب وسط الفريق، بناءً على طلب أحمد سامى المدير الفنى للفريق بداعى عدم الحاجة إليه لإفساح المجال للتعاقد مع لاعب أجنبى آخر.

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وأنهى إيمومو كافة الإجراءات مع النادي السكندري بالتراضي، حيث ينتظر عودته إلى بلاده نهاية الأسبوع الجارى .

وتعاقد سموحة مع إيمومو خلال فترة الإنتقالات الشتوية موسم 2018/2019 قادما من نادي فيتا كلوب الكونغولى.