شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواصل تدريباته فى المغرب وموسيماني يحفز اللاعبين قبل مواجهة الوداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته اليوم، الخميس، استعداداً لمواجهة الوداد المغربى المقرر لها بعد غدٍ السبت فى ذهاب نصف نهائى دوري أبطال أفريقيا، ويخوض الأهلي مرانه الثانى اليوم على ملعب «كهرماء كاليفورنيا» بالدار البيضاء، وهو نفس الملعب الذى أقيم عليه مران الفريق أمس.

وحرص بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي ، على عقد العديد من الجلسات المنفردة مع لاعبي الفريق من أجل تجهيزهم لمباراة الوداد المغربي المقرر لها بعد غدٍ السبت على مركب محمد الخامس.

وشهدت الجلسات تحفيز بيتسو موسيماني للاعبين، والحديث معهم عن المباراة، بالإضافة إلى منحهم بعض التعليمات الفنية والتكتيكية؛ استعدادا لمواجهة بطل المغرب، يذكر أن الأهلي يختتم غدا الجمعة استعداده لمواجهة الوداد المغربي بالمران على «مركب محمد الخامس» بالدار البيضاء والذي يحتضن مواجهة الوداد.

وضمت قائمة الأهلي إلى المغرب كلاً من: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، ومحمود وحيد وأيمن أشرف وياسر إبراهيم ومحمد هاني، وأحمد فتحي وعمرو السولية وأليو ديانج وحمدي فتحي، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي وصالح جمعة، وحسين الشحات وأحمد الشيخ ووليد سليمان ومحمود كهربا ومروان محسن وأليو بادجي. وينضم اليوم التونسي علي معلول والأنجولي جيرالدو إلى بعثة الفريق في المغرب بعد انتهاء مشاركتهما مع منتخبي بلادهما.