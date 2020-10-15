شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف بن شرقى ينضم اليوم لبعثة الزمالك فى المغرب بعد راحة الـ24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم المغربي أشرف بن شرقى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، لمعسكر الفريق استعداداً لمواجهة الرجاء المغربى المقرر لها الأحد المقبل فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وينتظم المغربى أشرف بن شرقى، جناح الزمالك، فى تدريبات الفريق الأبيض مساء اليوم استعدادا للقاء الرجاء المغربى فى ذهاب نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا بعد الراحة التى حصل عليها لمدة 24 ساعة عقب انتهائه من التواجد فى معسكر منتخب بلاده.

وتتواجد بعثة الزمالك حاليا فى المغرب بعدما وصلت البعثة البيضاء فى الساعات المتأخرة من مساء أول أمس، الثلاثاء، إلى الدار البيضاء من أجل الاستعداد لمواجهة الرجاء المغربي، الأحد المقبل على ملعب محمد الخامس.

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وشارك بن شرقي في التعادل الإيجابي بهدف لمثله في مباراة منتخب المغرب الودية ضد ضيفه منتخب الكونغو الديمقراطية والتي جمعتهما على ملعب المركب الرياضي الأمير مولاي عبد الله، في ثاني مباراة ودية لأسود الأطلسي خلال فترة التوقف الحالية واكتفى الفريق بتسجيل هدف وحيد عبر نصير مزراويفي الدقيقة 45 من نهاية الشوط الأول وتعادل الضيوف عن طريق يوان ويسا في الدقيقة 60.

وبدأ وحيد خليلوزيتش مدرب المغرب المباراة بتشكيل يضم المحمدي، حكيمي، عبد الحميد، مزراوي، منديل، القادوري، أملاح، برقوق، سفيان أمرابط، سامي ماي، العربي، وشارك أشرف بن شرقي نجم الزمالك بديلا في الدقيقة 63 من الشوط الثاني بدلا من يوسف العربي في المقابل شارك فرانسيس كازادي وفابريس نجوما لاعبا الوداد والرجاء بشكل أساسي مع منتخب الكونغو الديمقراطية في مواجهة المغرب وديا.

وأقيمت المباراة الودية بين الكونغو الديمقراطية والمغرب في المغرب مع ختام مباريات التوقف الدولي استعدادا لتصفيات كأس أمم أفريقيا والتي ستُقام جولتها الثالثة والرابعة شهر نوفمبر المقبل.