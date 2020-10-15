شكرا لقرائتكم خبر عن الشباب يغلب الخبرة.. ناصر ماهر يتفوق على محمد إبراهيم فى صراع الأرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا شك أن الثنائى ناصر ماهر صانع ألعاب النادى الأهلى المعار إلى سموحة، ومحمد إبراهيم صانع ألعاب مصر المقاصة، يخوضان موسماً مميزاً جعلهما فى حسابات القلعة الحمراء، وسط تردد أنباء عن عودة ناصر ماهر إلى بيته الأحمر بعد انتهاء الإعارة، ومفاوضات جادة من الأهلى مع محمد إبراهيم لضمه بعد نهاية الموسم الجارى، وهو الأمر الذى جعل الجماهير تقارن بين الثنائى ومن الأجدر بالتواجد داخل القلعة الحمراء فى الفترة المقبلة.

ناصر ماهر خاض موسماً مميزاً استطاع من خلاله إقناع مسئولى الأهلى بقدراته الفنية ليعود إلى الحسابات، وخلال الموسم الجارى، شارك ناصر مع سموحة فى 26 مباراة بالدورى والكأس، سجل خلالها صاحب الـ23 عاماً 6 أهداف وصنع 12 آخرين، فى موسم هو الأفضل عبر مسيرته الكروية، خاصة إذا علمنا أن إجمالى مشاركات ناصر ماهر مع الأهلى وسموحة وبتروجت تبلغ 123 مباراة، سجل خلالهم 11 هدفاً وصنع 20 آخرين.

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بينما على الجانب الآخر، شارك محمد إبراهيم فى 27 مباراة مع مصر المقاصة بالموسم الجارى، سجل خلالها 4 أهداف وصنع 6 آخرين، وفى إجمالى مبارياته مع الفرق التى لعب لها مثل الزمالك والمقاصة ومارتيمو، شارك محمد إبراهيم فى 213 مباراة سجل خلالها 24 هدفاً وصنع 40 آخرين.

من جهته، أكد ناصر ماهر أن القلعة الحمراء هى اختياره الأول فى حال الرحيل عن صفوف الفريق السكندرى، قائلا، "الأهلى بيتى والعودة له فى أى وقت أمر طبيعى، أركز الآن مع سموحة وأؤجل قرارى لما بعد انتهاء الدورى".

وأكد ناصر أن الأهلى هو الخيار الأول له، وأنه يرفض الاستمرار فى حال تجديد نظام الإعارة، موضحاً أن عرض ناسيونال ماديرا البرتغالى مازال قائماً، والمقابل المادى هو العائق الوحيد.