الامارات | فرنسا تقصي كرواتيا.. والبرتغال تهزم السويد بغياب رونالدو

شكرا لقرائتكم خبر عن فرنسا تقصي كرواتيا.. والبرتغال تهزم السويد بغياب رونالدو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - جدّدت فرنسا تفوقها على كرواتيا وأقصتها من بطولة دوري الأمم الأوروبي لكرة القدم بفوزها عليها بنتيجة 2-1 أمس، في حين لم تتأثر البرتغال بغياب كريستيانو رونالدو المصاب بفيروس كورونا بتفوقها على السويد، فيما خرجت هولندا وايطاليا بالتعادل من موقعة بيرغامو في أمسية شهدت سقوط انجلترا وفوز بلجيكا. وفي المباراة الاولى سجل أنطوان غريزمان (8) وكيليان مبابي (79) أهداف بطلة العالم فيما أحرز نيكولا فلاشيتش (64) الهدف الوحيد لوصيفتها في مونديال روسيا 2018.

ورفعت فرنسا رصيدها الى 10 نقاط بالتساوي مع البرتغال الفائزة في المباراة الاخرى 3-صفر على السويد، الا ان بطلة العالم تحتل المركز الثاني بفارق الاهداف عن بطلة اوروبا، في حين خرجت كرواتيا الثالثة من المنافسات مع ثلاث نقاط من اربع مباريات فيما بقيت السويد من دون رصيد. ومع تبقي جولتين، ستنحسر بطاقة التأهل الى نصف النهائي بين البرتغال وفرنسا اللتين ستلتقيان في الجولة الخامسة في 14 نوفمبر المقبل على ارض الاولى علما انهما تعادلتا سلبا الاحد، في حين تلعب بطلة اوروبا مع مضيفتها كرواتيا ومنتخب "الديوك" مع ضيفه السويدي في الجولة السادسة والاخيرة في 17 منه. يذكر أن متصدر كل مجموعة من المجموعات الاربع يتأهل لخوض نصف النهائي العام المقبل.

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ولم تتأثر البرتغال حاملة اللقب بغياب رونالدو، وقادها بديله ديوغو جوتا الى الفوز بهدفين (44 و72) وآخر لبرناردو سيلفا (21) على ملعب "جوزيه ألفالادي" في ليشبونة أمام زهاء خمسة آلاف مشجع. وكان الاتحاد البرتغالي أعلن الثلاثاء أن نتيجة فحص رونالدو "جاءت إيجابية بكوفيد-19 ولن يلعب ضد السويد". وغادر نجم يوفنتوس الايطالي بعد ظهر الاربعاء معسكر منتخب بلاده بالقرب من لشبونة عائدا إلى مدينة تورينو على متن طائرته الخاصة لقضاء فترة الحجر الصحي، حسبما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

وفي المجموعة الثانية، سقط منتخب إنجلترا امام ضيفه الدنماركي صفر-1، ليستعيد المنتخب البلجيكي الفائز على مضيفه الأيسلندي 2-1 الصدارة.

ويعود الفضل بفوز الدنمارك لهدف لاعب إنتر ميلان الإيطالي كريستيان اريكسن (36 من ركلة جزاء)، وبسالة حارس مرمى ليستر سيتي الإنكليزي كاسبر شمايكل الذي أنقذ مرماه من اهداف محققة. واستفاد الضيوف من الزيادة العددية بعد طرد هاري ماغواير من صفوف "الأسود الثلاثة" لنيله إنذارين (5 و31). واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء على إنجلترا بعد أن أعاق كايل ووكر لاعب الخصم توماس ديلاني داخل المنطقة المحرمة، انبرى لها "الرجل الجليدي" اريكسن بنجاح (36).

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