الامارات | متسلقة جبال أميركية توفيت جراء سقوطها في سويسرا

شكرا لقرائتكم خبر عن متسلقة جبال أميركية توفيت جراء سقوطها في سويسرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت في أحد المستشفيات السويسرية خلال الأسبوع الحالي شابة أميركية تبلغ 20 عاما متأثرة بإصابة تعرضت لها بسبب سقوطها من قمة جبال الألب في مقاطعة برن (وسط سويسرا)، على ما أعلنت السلطات المحلية . وتلقت شرطة مقاطعة برن قبيل الرابعة والنصف من بعد ظهر الثلاثاء الماضي بلاغاً عن وقوع حادث على جبل "بلاسينهوبل" الذي يبلغ ارتفاعه 1965 متراً.

وأوضحت الشرطة في بيان أصدرته أمس أن تحقيقاً فتِح لمعرفة طريقة حصول الحادث بدقة. وكانت الشابة الأميركية أنابيل نيلسون من ضمن مجموعة تضمّ ستة متسلقين وتعمل لصالح إحدى الكنائس الأميركية.

واشار البيان إلى أنها "انزلقت على منحدر وسقطت مئات الأمتار ثم اختفت عن أنظار أعضاء المجموعة الآخرين". ونزل اثنان من أعضاء المجموعة في الاتجاه الذي سقطت فيه محاولُين تحديد مكانها. وقد وصلت مروحيات الإنقاذ فيما كان المتسلقان توصلا إلى الاقتراب من موقع وجودها. وأصيبت الشابة بجروح بالغة استدعت نقلها إلى المستشفى حيث توفيت بعد وقت وجيز. وتولّت مروحية إجلاء المتسلقين الآخرين الذين لم يُصَب أيّ منهم بأذى.

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