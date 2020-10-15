شكرا لقرائتكم خبر عن هالة صدقي تفوز بالميدالية الذهبية ببطولة الجمهورية لألعاب القوى تحت 20 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فازت هالة صدقي لاعبة النادي الاسماعيلى لألعاب القوى ببطولة الجمهورية تحت ٢٠ عام لسباق الـ٤٠٠ متر عدو متفوقة على العديد من لاعبات الأندية الأخرى في البطولة التي أقيمت في المركز الأوليمبي بالمعادي، أمس الأربعاء.

تتويج بطلة الإسماعيلي بالبطولة جاء رغم مشاركتها في البطولة بإصابة خفيفة لكنها تحاملت على نفسها واستطاعت التتويج بالميدالية الذهبية في النهاية.

يذكر أن الإشراف الفني على البطلة يقوده محمد حسين، مدير فني، وعادل مصطفى، مدير النشاط الرياضي، ومحمود النجدي، المدير الإداري.

وعقب فوزها بالبطولة، نقل تامر موسى، عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على قطاع الأنشطة، تهنئة مجلس الادارة برئاسة المهندس إبراهيم عثمان للاعبة الدراويش بهذه الميدالية الذهبية وطالبها بحصد المزيد من الميداليات المحلية والقارية والعالمية.