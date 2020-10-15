شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يواصل جلساته العلاجية في معسكر الأهلي بالمغرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كثف محمود عبدالمنعم «كهربا»، جناح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من برنامجه التأهيلي في معسكر أبناء القلعة الأحمر بالمغرب.

وخضع كهربا لجلسة علاج عقب وجبة الإفطار اليوم الخميس، تحت إشراف الدكتور محمد وفائي طبيب التأهيل، ثم خاض فقرات تأهيل متنوعة وفقا للبرنامج المحدد.

وكان كهربا قد غادر مباراة الأهلي أمام بيراميدز في بطولة الدوري بسبب شكواه من آلام في العضلة الخلفية، وتخضع بعثة الفريق الموجودة حاليا بمدينة الدار البيضاء المغربية لمسحة طبية في الثانية ظهرا وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لفيروس كورونا.

وتوجد بعثة الأهلي في الدار البيضاء استعدادًا لمواجهة الوداد المغربي المقرر لها السبت المقبل، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.