شكرا لقرائتكم خبر عن «موسيماني» يوصي بالاستغناء عن «بادجي» في نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الإطاحة بـالسنغالي أليو بادجي من صفوف الفريق، نهاية الموسم الجاري، قبل غلق باب الانتقالات الصيفي.

وأبلغ «موسيماني» لجنة التخطيط بضرورة رحيل اللاعب بنهاية الموسم الجاري، سواء على سبيل الإعارة أو البيع النهائي.

ويري «موسيماني»، من خلال التقارير الخاصة بمحلل الأداء، أن بادجي صاحب تحركات كثيرة داخل الملعب، ولكن دون فاعلية وتهديف على المرمى.

وكلف «موسيماني» الكشافين في أمريكا اللاتينية بالبحث عن مهاجم قوي وهداف؛ للانتقال إلى النادي الأهلي نهاية الموسم الجاري.

يذكر أن النادي الأهلي قد تعاقد مع أليو بادجي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بناء على رغبة السويسري رينيه فايلر مدرب الفريق السابق.

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