شكرا لقرائتكم خبر عن مدير استاد القاهرة: جاهزون لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك الأفريقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد اللواء على درويش، مدير هيئة استاد القاهرة الدولي، أن الاستاد جاهز لاستضافة مباريات الأهلي والزمالك في إياب دور النصف النهائي لدوري أبطال أفريقيا، مشيراً إلى أنه يتمنى استضافة المباريتين خاصة أن لاعبي الفريقين اعتادوا اللعب على الاستاد خلال الفترة الماضية.

وأشار مدير هيئة استاد القاهرة الدولي، في تصريحات لبرنامج «جمهور الدرجة التالتة» على قناة «أون سبورت 2»، إلى أنه لم يصل إليه أي إخطارات رسمية من الأهلي أو الزمالك لخوض مباراتي نصف النهائي على الاستاد، مؤكداً أن أرضية الاستاد جاهزة ومميزة عن أي ملعب آخر، ونتمنى استضافة نهائى دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك.

وأضاف درويش، أن الاستاد سيتم إغلاقه عقب مباراة المنتخب الوطني أمام توجو في نصف نوفمبر المقبل، لمدة شهر من أجل زراعة البذور الشتوية.