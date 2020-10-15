شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا علواني: حسابات مزيفة أثارت أزمة مع جماهير الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت رانيا علواني عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، بأنها لم تكن متفرغة بشكل كامل لعملها داخل القلعة الحمراء في السنوات الماضية، مؤكدة أن ذلك بسبب حصولها على أحد المنح وتعيينها في مجلس النواب، مؤكدة أن المرحلة المقبلة ستشهد تواجدها بشكل أكبر داخل الأهلي وبالأخص داخل منظومة حمام السباحة بالنادى خاصة وأنها سباحة سابقة حققت العديد من النجاحات.

وقالت رانيا علوانى، خلال استضافتها في برنامج البيت الكبير على قناه الأهلي، تقديم هانى رمزي وسهام صالح: «لم أكن غائبة لوجود أي أزمة مع إدارة وأعضاء المجلس كما أشيع.. كلنا عائلة واحدة داخل مجلس الإدارة نعمل تحت إدارة كابتن محمود الخطيب رئيس النادي».

وأضافت رانيا علواني أنه لا يوجد أي أزمة بينها وبين جماهير النادي الأهلي، مؤكدة أنها حرصت على توثيق حساباتها على السوشيال ميديا بسبب بعض الحسابات الزائفة التي انتحلت أسمها وتحدثت بشكل غير لائق عن جماهير الأهلي.