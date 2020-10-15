شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة طنطا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي تدريباته مساء اليوم الخميس، بمعسكره المغلق ببرج العرب. كان على ماهر، المدير الفني للمصري، قد قرر منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يومين عقب نهاية مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري، والتي انتهت بفوز المصري بهدفين مقابل هدف، على أن يستأنف الفريق تدريباته مساء اليوم، استعدادًا لمباراته بالجولة الثالثة والثلاثين من الدوري والتي تجمعه بنظيره فريق نادي طنطا، والمقرر إقامتها على استاد الجيش ببرج العرب في الخامسة والنصف مساء الأحد المقبل. الوضع في مصر

اصابات Advertisements 104,915

تعافي 97,920

وفيات 6,077

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