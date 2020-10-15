شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه نادي مصر وديًا اليوم استعدادًا لتصفيات شمال إفريقيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخوض منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، بقيادة ربيع ياسين، اليوم الخميس، مباراة ودية مع الفريق الأول بنادي مصر، وتحديدًا في تمام الرابعة عصرًا على الملعب الفرعي باستاد القاهرة الدولي، في إطار استعداداته لتصفيات شمال إفريقيا بتونس، والمؤهلة لبطولة أمم إفريقيا للشباب المقرر إقامتها في موريتانيا في شهر مارس 2021.
ويخوض الجهاز الفني لمنتخب الشباب مواليد 2001 مباراتين وديتين كل أسبوع في برنامج إعداد حتي موعد السفر إلى تونس أول نوفمبر المقبل.
وكان الفريق قد فاز في آخر مباراة ودية على نجوم المستقبل بهدفين دون رد.
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الوضع في مصر
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اصابات
104,915
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تعافي
97,920
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وفيات
6,077
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