شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يطير للمغرب بطائرة خاصة لمواجهة حوريا كوناكري في الكونفدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تطير بعثة الفريق الكروى الأول بنادي بيراميدز، تحت قيادة المدير الفني الكرواتي أنتي تشاتشيتش، في الثالثة عصر اليوم الخميس، إلى مدينة كازبلانكا المغربية، بطائرة خاصة، في إطار الاستعداد لخوض المباريات النهائية في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، حيث يلتقي بيراميدز يوم 20 أكتوبر الجاري مع حوريا كوناكرى الغينى في نصف نهائي الكونفدرالية على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، وفي حال تأهله سيخوض المباراة النهائية يوم 25 أكتوبر بملعب مولاى عبدالله في مدينة الرباط العاصمة.

وأكد هانى سعيد، المدير الرياضى لنادي بيراميدز، أن البعثة ستسافر إلى المغرب بطائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، في إطار توفير كل سبل الراحة للاعبين من أجل تحقيق اللقب الغالي.

وأضاف «سعيد» أن الفريق سيصل الرباط في السابعة مساءً، ليتوجه مباشرة إلى فندق إقامته بالدار البيضاء، على أن يخوض تدريباته اليومية استعدادًا لخوض المباراة المحدد لها الثلاثاء.