شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستقر على عودة ناصر ماهر نهاية الموسم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - بدأ مسؤولو النادى الأهلي يعيدون النظر بجدية في مصير بعض لاعبي الفريق المُعارين، ويأتي في مقدمتهم ناصر ماهر المُعار لسموحة، وعمار حمدي المُعار لطلائع الجيش، بعد تألقهما بشكل واضح مع أنديتهما الموسم الجاري.
وطلب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني الجديد للفريق، من إدارة النادي، عدم التفريط في المواهب الصاعدة، خاصة التي تُجيد اللعب في الخط الهجومي لقدرتها على الأداء بشكل قوي باعتبارها تملك الشباب والحيوية بجانب المهارات الخاصة.
وأوضح المصدر أن موسيماني طلب من الأهلي إعادة الثنائي عمار حمدي وناصر ماهر، موضحاً أن ناصر سيعود للقلعة الحمراء بشكل نهائي.
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