شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يقرر إنهاء الدورى الممتاز 30 أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، يوم 30 أكتوبر المقبل، موعدا للجولة الأخيرة من عمر الدوري المصري الممتاز، وتنتظر اللجنة وصول الموافقات الأمنية للإعلان عن مواعيد الجولة الأخيرة ليسدل الستار على الموسم الكروي الحالي 2019 – 2020.

وشهدت الساعات الأخيرة أزمة بسبب تحديد موعد انتهاء الدوري وتحديدا الجولة الأخيرة بسبب انتخابات مجلس النواب يومي 24 و25 أكتوبر الجاري، قبل أن تحسم لجنة المسابقات انتهاء الدوري يوم 30 أكتوبر بشكل نهائي.

وكانت اللجنة الخماسية، قد أعلنت بعض التعديلات في مواعيد وملاعب مباريات الجولة الـ 33 بالدورى، وذلك بناء على طلب الشركة الراعية ولاعتبارات خاصة ببث المباريات.