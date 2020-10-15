شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير عن مشاركة ساسي أمام الرجاء: «لو سليم هيلعب غصب عن أي حد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن الدولي التونسي فرجاني ساسي، نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، سيشارك في مباراة الرجاء البيضاوي المغربي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذا لم يكن مصابا بكورونا.

وأضاف عبر إذاعة اون سبورت إف إم: «ساسي لو معندهوش كورونا هيلعب غصب عن أي حد».

ووصف شوبير الأنباء المترددة حول رحيل بن شرقي وساسي عن الزمالك نهاية الموسم الحالي بالاجتهادات الصحفية.

ويلعب الزمالك أمام الرجاء مساء الأحد المقبل في الدار البيضاء بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.