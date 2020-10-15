شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير عن مشاركة ساسي أمام الرجاء: «لو سليم هيلعب غصب عن أي حد» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الإعلامي أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة السابق، أن الدولي التونسي فرجاني ساسي، نجم فريق الكرة الأول بنادي الزمالك، سيشارك في مباراة الرجاء البيضاوي المغربي بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، إذا لم يكن مصابا بكورونا.
وأضاف عبر إذاعة اون سبورت إف إم: «ساسي لو معندهوش كورونا هيلعب غصب عن أي حد».
ووصف شوبير الأنباء المترددة حول رحيل بن شرقي وساسي عن الزمالك نهاية الموسم الحالي بالاجتهادات الصحفية.
ويلعب الزمالك أمام الرجاء مساء الأحد المقبل في الدار البيضاء بذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
104,915
-
تعافي
97,920
-
وفيات
6,077
كانت هذه تفاصيل خبر شوبير عن مشاركة ساسي أمام الرجاء: «لو سليم هيلعب غصب عن أي حد» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.